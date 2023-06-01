Ребенок получил ранения из-за обстрела Горловки украинскими войсками из РСЗО

Украинские войска подвергли массированному обстрелу Никитовский район Горловки. Фото: ТГ/Приходько

Украинские войска подвергли массированному обстрелу Никитовский район Горловки. Огонь велся по жилмассиву «Комсомолец» и поселку шахты имени Гагарина. Противник использовал РСЗО «Град». Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

Уточняется, что в результате обстрела был ранен ребенок.

- В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских нацистов ранен 10-летний ребенок, - проинформировал мэр.

По словам Приходько, в городе фиксируются масштабные повреждения. Так, пострадали дома и автомобили на станции технического обслуживания по улице Отечественная. Обстрелом поврежден автобус маршрута № 2 в жилом массиве «Комсомолец». Один из снарядов разорвался на футбольном поле стадиона «Олимп» ДЮСШ № 3. Кроме того, получила повреждения школа № 48.

Тем временем в СЦКК ДНР уточнили, что обстрел Горловки из РСЗО был зафиксирован в 12:05. Со стороны оккупированной Леонидовки украинские войска выпустили по городу 30 ракет.

Напомним, ранее сообщалось, что двое мужчин погибли в результате артиллерийского удара ВСУ по Петровскому району Донецка.

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