Двое мужчин погибли в результате артиллерийского удара ВСУ по Петровскому району Донецка

За несколько часов украинская армия выпустила по Петровскому району Донецка 21 снаряд Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР сообщили о гибели двух мирных жителей в результате обстрела Петровского района Донецка. Данные обнародовало представительство Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там заявили, что погибли двое мужчин.

- По улице Петровского, 255 погибли мужчины 1993, 1990 годов рождения, - говорится в сообщении телеграм-канала представительства.

Уточняется, что с начала текущих суток украинские военные четыре раза атаковали данный район города из артиллерии натовского образца калибра 155 мм, выпустив в общей сложности 21 снаряд.

Напомним, днем ранее ВСУ также атаковали Петровский район Донецка из натовской артиллерии. До этого украинская армия обстреляла Петровский район Донецка из РСЗО, выпустив по данной части города 20 реактивных снарядов.

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