Украинская армия обстреляла Петровский район Донецка из РСЗО

По городу были выпущены два десятка реактивных снарядов Фото: Иван ЖИЛЯК

Утром 30 мая украинские войска обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Согласно данным представительства, по Петровскому району города были выпущены 20 реактивных снарядов. Огонь велся со стороны Курахово.

- 06:10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО, - говорится в телеграм-канале ведомства.

Ранее ВСУ выпустили по Петровскому району 11 снарядов из артиллерии калибра 155 мм натовского образца.

Напомним, за прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики 210 снарядов и ракет. При этом применялись артиллерия калибра 155 и 152 мм, а также РСЗО. Обстрелы привели к очередным жертвам среди мирного населения - погиб один и были ранены двое человек.

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