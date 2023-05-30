Украинские войска за сутки выпустили более двухсот снарядов и ракет по ДНР

Обстрелы привели к очередным жертвам среди мирного населения Фото: Иван ЖИЛЯК

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики 210 снарядов и ракет. При этом применяли артиллерию калибра 155 и 152 мм, а также РСЗО. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под вражеским огнем оказались семь населенных пунктов Республики - Донецк, Макеевка, Горловка, Озеряновка, Ясиноватая, Владимировка и Комсомольский.

Обстрелы привели к очередным жертвам среди мирного населения.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица - мужчины, в Никитовском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц, в том числе подросток 2006 года рождения, в Кировском районе Донецка и Никитовском районе Горловки, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается также, что в Республике повреждены 7 жилых домов и 2 объекта гражданской инфраструктуры.

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