ВСУ ранили подростка в Кировском районе Донецка

Пострадавшему подростку оказали первую помощь (архивное фото)

Вооруженные формирования Украины обстреляли поселок Лидиевка в Кировском районе Донецка. В результате обстрела ранение получил подросток 2006 года рождения. Пострадавшего госпитализировали. Об этом рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В Кировском районе в поселке Лидиевка во время вражеского обстрела во дворе своего дома получил ранение подросток 2006 года рождения. После оказания на месте первой помощи, доставлен в городскую больницу № 24, — отметил градоначальник.

Кулемзин подчеркнул, что в результате обстрела поврежден один из многоквартирных жилых домов в Лидиевке по улице Ашхабадская.

— Выбито остекление, осколками посечены стены и хозяйственные постройки во дворе, — добавил глава городской администрации.

Напомним, что ранее ВСУ обстреляли Центрально-Городской район Горловки, выпустив 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Последствия обстрела уточняются.

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