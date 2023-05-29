Украинские боевики убили мужчину и ранили женщину в Горловке

Украинские боевики ежедневно обстреливают мирный город (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские боевики около 14:00 29 мая открыли огонь по Никитовскому району Горловки, выпустив 21 ракету из реактивной системы залпового огня. В результате обстрела погиб один мирный житель, ранение получила женщина. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Блюхера, 59 погиб мужчина 1992 года рождения, ранение получила женщина 1991 года рождения. Повреждены частные жилые дома по трем адресам, — отметили в ведомстве.

Напомним, что вооруженные формирования Украины также обстреляли село Озеряновка в Центрально-Городском районе города. ВСУ выпустили по району 20 ракет из РСЗО. Сведения о последствиях обстрела уточняются.

Ранее из-за обстрела в Горловке возник пожар в жилом доме. В результате попадания взрывоопасного предмета загорелись газопровод и оконный блок в подъезде между первым и вторым этажами.

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