ВСУ два раза за час обстреляли Куйбышевский район Донецка из артиллерии и РСЗО

По району было выпущено шесть снарядов и четыре ракеты за час. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за час два раза открыли огонь по Куйбышевскому Донецку. Удар украинские боевики нанесли из артиллерии натовского калибра и реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В 20:00 зафиксирован обстрел Куйбышевского района с позиций украинских боевиков, расположенных в Нетайлово. По району было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что в 20:50 обстрел района возобновился.

— Украинские боевики выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре ракеты из реактивной системы залпового огня. Обстрел велся с позиций ВСУ, расположенных в Орловке.

Напомним, что ранее ВСУ обстреляли обстреляли Кировский район Донецка. В результате агрессии ранение получил подросток 2006 года рождения в поселке Лидиевка.

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