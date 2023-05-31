ВСУ атаковали Петровский район Донецка из натовской артиллерии

Мирные кварталы города попали под огонь вражеской артиллерии в 5:35 Фото: Иван ЖИЛЯК

Сегодня утром украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из натовской артиллерии. Об этом свидетельствуют данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что мирные кварталы города попали под огонь ВСУ в 5:35. Со стороны оккупированной противником Максимильяновки были выпущены пять снарядов калибра 155 мм стандарта НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что три частных и один многоквартирный жилой дом, складские помещения и частный автотранспорт были повреждены в Донецке в результате обстрелов ВСУ 30 мая. За прошедшие сутки город и его пригороды 16 раз подвергались ударам со стороны украинских войск. Ранения получили трое мирных жителей, включая ребенка. В целом за прошедшие сутки противник выпустил по Республике 264 боеприпаса из артиллерии калибра 155 и 152 мм, а также РСЗО.

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