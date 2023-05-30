Представительство ДНР в СЦКК: Девочка пострадала при обстреле ВСУ Пролетарского района Донецка 30 мая

Украинские ракеты прилетели в тыловой район города. Фото: ШТО ДНР

Девочка пострадала в результате обстрела ВСУ Пролетарского района Донецка ракетами РСЗО 30 мая. О этом этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 30 мая по состоянию на 12.30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Пролетарский район): - по улице Конармейской, 33 ранена девочка 2011 года рождения, - говорится в сообщении.

Также по этому адресу в районе ЦОФ поврежден дом. А в соседних домах повылетали стекла.

Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об обстреле Пролетарского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу две ракеты из РСЗО со стороны города Селидово.

Кроме этого, сегодня в городе Ясиноватая по улице Орджоникидзе был ранен мужчина 2001 года рождения.

Напомним, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики 210 снарядов и ракет. При этом применяли артиллерию калибра 155 и 152 мм, а также РСЗО. Под вражеским огнем оказались семь населенных пунктов Республики - Донецк, Макеевка, Горловка, Озеряновка, Ясиноватая, Владимировка и Комсомольский.

Обстрелы привели к очередным жертвам среди мирного населения.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица - мужчины, в Никитовском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц, в том числе подросток 2006 года рождения, в Кировском районе Донецка и Никитовском районе Горловки, - проинформировали наблюдатели.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР один мирный житель погиб и четверо ранены в результате обстрелов ВСУ 29 мая

Украинские боевики ведут огонь по мирным кварталам из натовского вооружения (подробнее)