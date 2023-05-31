В ДНР сообщили о ранении трех взрослых и ребенка в результате обстрелов ВСУ 30 мая

Обстрелами повреждены 7 жилых домов и 3 объекта гражданской инфраструктуры в Республике. Фото (архив): ДНР онлайн

Трое взрослых и ребенок пострадали в результате обстрелов ВСУ 30 мая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц, в том числе ребенка 2011 года рождения, в Кировском, Буденновском и Пролетарском районах Донецка, Ясиноватой, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается, что за прошедшие сутки противник выпустил по Республике 264 боеприпаса из артиллерии калибра 155 и 152 мм, а также РСЗО. Под огнем ВСУ оказались шесть населенных пунктов ДНР - Донецк, Старомихайловка, Луганское, Горловка, Верхнеторецкое и Ясиноватая.

Обстрелами там повреждены семь жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ выпустили сразу 35 ракет из РСЗО по двум населенным пунктам ДНР. Под огнем украинских боевиков оказалась Горловка и Верхнеторецкое.

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