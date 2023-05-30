ВСУ выпустили сразу 35 ракет из РСЗО по двум населенным пунктам ДНР (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ВСУ выпустили одновременно 35 ракет по двум поселкам ДНР – Горловке и Верхнеторецкому. Украинские боевики открыли огонь в 20:10.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации уточнили, что 15 ракет из РСЗО было выпущено украинскими боевиками по Горловке. Огонь велся из Дзержинска.

По Верхнеторецкому украинскими боевиками было выпущено 20 снарядов. Огонь был открыт из Сухой Балки.

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем телеграм-канале, что обстрелу из РСЗО БМ-21 «Град» был подвергнут поселок Гольмовский (Никитовский район).

- Снаряды разорвались около улицы Большая Гольма и на окраинах посёлка. Также снаряды врага разрывались за трассой Горловка-Ясиноватая, - уточнил Иван Приходько.

Спустя час, в 21 20, ВСУ открыли огонь по Кировскому району Донецка. В Представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что противником было выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Представительство ДНР в СЦКК: Девочка пострадала при обстреле ВСУ Пролетарского района Донецка 30 мая

По тыловому району Донецка было выпущено две ракеты РСЗО (подробнее)