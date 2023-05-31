Три частных и один многоквартирный дом повреждены обстрелами ВСУ в Донецке

Под ударами украинской артиллерии оказались пять районов Донецка и один из поселков в пригороде Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Три частных и один многоквартирный жилой дом, складские помещения и частный автотранспорт повреждены в Донецке в результате обстрелов ВСУ 30 мая. За прошедшие сутки город и его пригороды 16 раз подвергались ударам со стороны украинских войск. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин, ссылаясь на данные СЦКК ДНР.

Градоначальник уточнил, что под обстрелами оказались пять районов Донецка и один из поселков на окраине.

- В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского, Петровского и Пролетарского районов, а также населенного пункта Старомихайловка украинские нацисты выпустили 65 снарядов калибром 155 мм и 17 ракет из РСЗО, - проинформировал мэр.

Сообщается также, что ранения получили трое мирных жителей - женщина 1955, мужчина 1958 и девочка 2011 годов рождения.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ выпустили сразу 35 ракет из РСЗО по двум населенным пунктам ДНР. Под огнем украинских боевиков оказалась Горловка и Верхнеторецкое.

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