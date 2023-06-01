Украинские войска выпустили с полсотни крупнокалиберных снарядов и 30 ракет из РСЗО по Горловке

Последствия обстрела Никитовского района Горловки. Фото: ТГ/Приходько

Украинские войска подвергли массированному обстрелу Горловку, за пять часов выпустив в ее направлении почти 50 снарядов калибра 152 мм и 30 ракет из РСЗО. Об этом свидетельствуют данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что в городе зафиксированы повреждения по 11 адресам. Так, в Никитовском районе пострадали школа № 48 и инфраструктура ДЮСШ № 3, многоквартирные дома по улицам Стожка и Полевая, частные дома, газопроводы и ЛЭП на улицах Светлая и Отечественная. Кроме того, получили повреждения станция технического обслуживания и автомобили по улице Отечественной, а по улице Болотникова - автобус городского маршрута № 2.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска подвергли массированному обстрелу Никитовский район Горловки. Огонь велся по жилмассиву «Комсомолец» и поселку шахты имени Гагарина. Противник использовал РСЗО «Град». В результате обстрела был ранен 10-летний ребенок.

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