Подросток подорвался на ВОП в Харцызске

Еще один ребенок из ДНР стал жертвой ВСУ в Международный день защиты детей (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате подрыва на взрывоопасном предмете в Харцызске пострадал подросток. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В населенном пункте Харцызск в результате детонации взрывоопасного предмета ранен подросток 2008 года рождения, — отметили в ведомстве.

Напомним, что сегодня украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка. В результате обстрела повреждена детская площадка возле районной администрации. Мирная женщина получила осколочное ранение, ей оказали первую помощь на месте.

Ранее украинские боевики обстреляли Горловку из реактивной системы залпового огня. В результате обстрелов ранения получил ребенок. Один из снарядов разорвался на футбольном поле стадиона «Олимп» ДЮСШ № 3. Кроме того, получила повреждения школа № 48.

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