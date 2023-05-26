ВСУ за день выпустили по Донецку более 70 натовских снарядов и 32 ракеты из РСЗО

Весь день противник подвергал город усиленным обстрелам Фото: Иван ЖИЛЯК

Сегодня, 26 мая, Донецк и его пригороды 19 раз подвергались обстрелам ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин, опираясь на данные СЦКК ДНР.

Он уточнил, что под обстрелами оказались семь районов столицы Донецкой Народной Республики.

- В направлении Петровского, Куйбышевского, Киевского, Кировского, Буденновского, Ворошиловского и Калининского районов, а также поселка городского типа Старомихайловка украинские нацисты выпустили 71 снаряд калибром 155 мм и 32 ракеты из РСЗО, - проинформировал Кулемзин.

Напомним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин отметил стойкость жителей Донецка, живущих под обстрелами ровно девять лет. По его словам, благодаря таким людям город живет и выдержит все испытания. Тем временем в Донецке возросло количество пострадавших от обстрелов ВСУ 26 мая. Известно также, что при обстреле города из РСЗО HIMARS погибла сотрудница НИИ.

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