Пушилин отметил стойкость жителей Донецка, живущих под обстрелами ровно девять лет

Ровно девять лет назад, 26 мая 2014 года, ВСУ нанесли первые авиационные удары по Донецку. Фото: ТГ/Пушилин

Врио Главы ДНР Денис Пушилин в девятую годовщину начала обстрелов Донецка украинскими войсками отметил стойкость жителей города. Он напомнил, в каких условиях пришлось жить людям все эти годы.

Тогда, ровно девять лет назад, 26 мая 2014 года, ВСУ нанесли первые удары по Донецку, тогда же вследствие украинских обстрелов появились первые жертвы среди мирных жителей Донбасса.

- Девять лет назад, 26 мая, в Донецк пришла война. Киевский режим начал авиационные обстрелы столицы Республики, появились первые жертвы среди мирного населения, - написал Пушилин в своем телеграм-канале.

По словам лидера Донецкой Народной Республики, с тех пор жителям Донецка пришлось многое пережить - боль утрат родных и близких, жизнь с постоянным риском попасть под очередной обстрел ВСУ.

Пушилин отметил стойкость людей, не пожелавших покинуть свой родной город, несмотря на опасность.

- Я горжусь вашей стойкостью и выдержкой, дорогие дончане. Благодаря вам город живет и выдержит все испытания, - заявил он.

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