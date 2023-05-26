Около 20 километров водопроводов заменят в освобожденном Володарском районе ДНР в этом году

Работы будут проходить при участии специалистов из Липецкой области. Фото (архив): МЧС ДНР

Около 20 километров водопроводных труб заменят в освобожденном Володарском районе ДНР в текущем году. Об этом сообщили ДАН в районной администрации.

Там уточнили, что работы пройдут в селах Малиновка, Боевое и Ключевое. Всего там заменят 19 километров старых аварийных труб. Работы будут проходить при участии специалистов из Липецкой области.

Напомним, ранее сообщалось, что весь жилой фонд освобожденного города Светлодарска подключили к водоснабжению. Воду в городе подают ежедневно. Тем временем в других крупных городах ДНР на ежедневную подачу воды планируют перейти с начала июля. Даты предварительные, отметил врио Главы Республики Денис Пушилин. Он напомнил, что вопрос с водоснабжением Донецкой Народной Республики напрямую зависит от хода СВО. Полноценно обеспечить Республику водой удастся только после полного освобождения канала «Северский Донец». Пока же власти стараются решить проблему путем запуска нового водовода из реки Дон.

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