В ДНР на ежедневную подачу воды планируют перейти с начала июля

Пока это будет почасовая подача воды. Фото: Минстрой ДНР

На ежедневную подачу воды в ДНР планируют перейти с начала июля. Об этом заявил врио Главы Республики Денис Пушилин в ходе прямой линии с жителями региона.

Он напомнил, что вопрос с водоснабжением Донецкой Народной Республики напрямую зависит от хода СВО. Полноценно обеспечить Республику водой удастся только после полного освобождения канала «Северский Донец». Пока же власти стараются решить проблему путем запуска нового водовода из реки Дон.

- Была обозначена дата - 30 апреля, когда мы, наконец, сможем ощутить приход воды в наши населенные пункты, - сказал Пушилин, отметив при этом, что вначале подача воды будет увеличена в тестовом режиме с 17.00 до 22.00 раз в три дня. На следующих этапах ее будут подавать через день и после - перейдут на каждодневную подачу.

- Пока что с учетом ограниченности мы понимаем, что это будет почасовая подача воды. Постараемся сделать максимально возможное количество часов для подачи воды. Но это опять же, это будет очень четко пересекаться с состоянием наших сетей, - отметил врио Главы ДНР.