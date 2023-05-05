В ДНР заявили, что строительство водовода из реки Дон вышло на финишную прямую

Объект возвели в кратчайшие сроки. Фото: ТГ/Пушилин

Строительство нового водовода из реки Дон, предназначенного для обеспечения водой жителей ДНР, вышло на финишную прямую. Об этом сообщил врио Главы Республики Денис Пушилин, который вместе с замминистра обороны России Тимуром Ивановым проинспектировал состояние объекта.

По словам главы региона, столь масштабный проект был реализован в кратчайшие сроки. Этому уникальному гидротехническому сооружению нет аналогов во всей России. Водовод позволит спасти жителей от острого дефицита воды.

- Постепенно мощность сооружения выйдет на проектную - 288 тысяч м³ в сутки, что обеспечит жителей Донецка, Макеевки, Горловки, Ясиноватой и Енакиево водой по графику в ежедневном режиме, - отметил он.

По словам Пушилина, донецкие коммунальщики тем временем тоже не сидят сложа руки - уже сейчас они готовят системы водоснабжения к приему воды с большой земли. На местных фильтровальных и насосных станциях провели плановые работы и отремонтировали оборудование, на магистралях заменили аварийные участки и запорную арматуру. Идет обновление внутригородских сетей.

- Ждем большую воду, - заявил лидер ДНР.

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