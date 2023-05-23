Пушилин заявил, что освобождение Артемовска приблизило ДНР к контролю над каналом Северский Донец

Ранее отмечалось, что полностью восстановить водоснабжение в ДНР возможно лишь после установления контроля над Славянском Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Освобождение Артемовска от ВСУ приблизило ДНР к контролю над каналом Северский Донец - Донбасс. Об этом заявил врио Главы Республики Денис Пушилин в видеосюжете, опубликованном в его телеграмм-канале.

Руководитель региона отметил, что после Артемовска открывается плацдарм на новые города. Однако выстраивание планов по взятию этих населенных пунктов - это, безусловно, прерогатива военного ведомства.

- Наверное, никто об этом сейчас не расскажет, но мы то видим, что это плацдарм на Краматорск, Константиновку и Славянск. А Славянск особенно - это все же канал Северский Донец - Донбасс, - сказал Пушилин.

Напомним, ранее сообщалось, что врио Главы ДНР Денис Пушилин посетил освобожденный Артемовск. Глава региона подчеркнул, что впереди предстоит много работы по разминированию города, а после этого туда введут гражданские службы. Также он заявил, что Артемовску возвращено прежнее название.

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