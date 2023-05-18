Пушилин: В Артемовск в ближайшее время введут гражданские службы, включая МЧС

В ближайшей перспективе город будет взят российскими силами под контроль Фото: Александр КОЦ

В ближайшее время в Артемовск введут гражданские службы, включая МЧС. Об этом заявил «РИА Новости» врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Я вижу уже в ближайшей перспективе необходимость выстраивать в Артемовске работу гражданских служб, спасателей, - отметил он.

По словам Пушилина, в ближайшей перспективе город будет взят российскими силами под контроль, и дальнейшая работа в нем будет выстраиваться по примеру других освобожденных населенных пунктов ДНР. На данный момент под контролем ВСУ в Артемовске остаются участок частного сектора и один район.

- Остался уже небольшой участок, который находится под контролем украинского режима. Это западная часть: район Домино и небольшая часть частного сектора, - заявил Денис Пушилин.

Он также добавил, что продвижение на этих участках дается российским штурмовикам нелегко, но тем не менее они продвигаются.

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