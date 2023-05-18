Денис Пушилин заявил, что перспектива полного освобождения Артемовска достаточно близкая

Российские штурмовики продвигаются вперед и днем, и ночью Фото: Александр КОЦ

Перспектива полного освобождения Артемовска уже достаточно близкая. Об этом сообщил «РИА Новости» врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Он пояснил, что российские штурмовики реально продвигаются вперед - причем и днем, и ночью.

- По флангам тоже укрепляемся. То есть, ситуация непростая, противник перебрасывает резервы, но я думаю, что все предпосылки к полному освобождению города. Перспектива достаточно близкая, - заявил лидер Республики.

При этом Пушилин уточнил, что сейчас достаточно сложно говорить о том, когда именно российские силы освободят Артемовск. Потому как это зависит и от противника - а именно его желания и дальше «настойчиво перемалывать своих людей в этой мясорубке».

Напомним, ранее Денис Пушилин сообщил про переброску подкрепления для российских сил в Артемовск. Сообщалось также, что российские военнослужащие заняли ключевые высотки в Артемовске. Штурмовики ВС РФ вплотную приблизились к последнему укрепрайону ВСУ в городе.

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