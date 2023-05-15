Российские военнослужащие заняли ключевые высотки в Артемовске

Военнослужащие РФ заняли ряд высоток в западной части Артемовска Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Российские военнослужащие заняли несколько высотных домов, которые считались ключевыми для украинских боевиков в Артемовске. Освобождение города постепенно продолжается. Об этом временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

— Все внимание сфокусировано на том, что происходит внутри Артемовска, и там ребята, несмотря на все сложности, продвигаются вперед. Западная часть — часть высотных районов, которые остаются под контролем украинского режима, они зачищаются. Противник уничтожается, у нас есть улучшения. Заняты определенные высотки, которые считались украинским режимом ключевыми, — цитирует слова главы региона РБК.

Напомним, что бои за Артемовск продолжаются. Ранее стало известно, что при отступлении со своих позиций ВСУ подожгли многоэтажку, в подвале которой прятались мирные жители. Людей спасли российские военнослужащие.

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