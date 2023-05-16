Денис Пушилин сообщил про переброску подкрепления для российских сил в Артемовск

Ситуация в Артемовске напряженная Фото: Александр КОЦ

Денис Пушилин назвал ситуацию в Артемовске напряженной, однако российские силы продолжают свое продвижение в городе. В помощь им перебросили резерв. Об этом врио Главы ДНР сообщил в прямом эфире телеканала «Соловьев Live».

- Артемовск, мы тоже видим, - ситуация напряженная, но уже все меньше и меньше этих высоток, которые сейчас контролируются вооруженными формированиями Украины, - заявил он.

По словам Пушилина, ситуация на флангах сейчас непростая, там идут самые активные боевые действия. ВСУ перебросили туда дополнительные силы.

- Но мы тоже наших ребят усилили, поэтому я думаю, ситуация там должна выровняться. Говорить сейчас о каком-то переломном моменте точно не надо. Тяжело, безусловно, но это не единственные участки, - отметил лидер ДНР.

Напомним, ранее Денис Пушилин заявил об активизации ВСУ по всей линии соприкосновения. По его словам, это еще не контрнаступление украинских войск. Сообщалось также, что российские военнослужащие заняли ключевые высотки в Артемовске. Штурмовики ВС РФ вплотную приблизились к последнему укрепрайону ВСУ в городе.

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