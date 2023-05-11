Российским военным осталось 742 метра до полного освобождения Артемовска

ВСУ отступили за улицу Чайковского, где пытаются выстроить новую линию обороны Фото: Александр КОЦ

Российские силы практически полностью освободили город Артемовск в ДНР. До въезда в населенный пункт по прямой им остается всего несколько сотен метров. Об этом сообщил РИА Новости боец одного из штурмовых подразделений российских войск.

Он уточнил, что к утру четверга штурмовикам ВС РФ удалось зачистить квартал рядом со зданием учебно-научного профессионально-педагогического института и вплотную приблизиться к последнему укрепрайону ВСУ.

- Если брать от данного здания по диагонали на дорогу, на выезд из города, то 742 метра осталось пройти. Осталось всего ничего, - отметил боец.

По словам российского штурмовика, противник отступил за улицу Чайковского, где пытается выстроить новую линию обороны. При этом ВСУ ожесточенно сопротивляются и интенсивно обстреливают из артиллерии российских военных.

Напомним, ранее сообщалось, что военные ВС РФ разбили места дислокации ВСУ под Артемовском. Российские войска продолжают вытеснять украинских боевиков из города.

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