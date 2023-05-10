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НовостиПолитика10 мая 2023 20:04

Военные ВС РФ разбили места дислокации ВСУ под Артемовском

Российские войска продолжают вытеснять украинских боевиков из города
Ирина ДМИТРИЕВА
По местам сосредоточения противника наносят новые удары

По местам сосредоточения противника наносят новые удары

Фото: Александр КОЦ

Российские военные продолжают вытеснять украинских боевиков из Артемовска, нанося новые удары по местам сосредоточения противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Там уточнили, что военные ВС РФ разбили три места дислокации противника - 67-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в самом Артемовске, а также Красном и Ступочках.

Тем временем в управлении Народной милиции ДНР сообщили, что поселок Каменка на подступах к Авдеевке полностью зачищен от украинских боевиков. Сейчас ВСУ отброшены далеко на запад от населенного пункта.

- На данный момент поселок полностью зачищен и враг отброшен на значительное расстояние на запад, на территории населенного пункта осталось множество тел уничтоженных украинских боевиков и подбитая техника, - рассказали военные.

Напомним, ранее в ДНР уничтожили огневую точку ВСУ, обстреливавшую мирных жителей 9 мая. Кроме того, бойцы российского спецназа сорвали ротацию подразделений ВСУ в Марьинке. А группировка войск «Восток» при поддержке авиации ВС РФ нанесла комплексный удар по подразделениям ВСУ в Угледаре.

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