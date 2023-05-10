Военные ВС РФ разбили места дислокации ВСУ под Артемовском

По местам сосредоточения противника наносят новые удары Фото: Александр КОЦ

Российские военные продолжают вытеснять украинских боевиков из Артемовска, нанося новые удары по местам сосредоточения противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Там уточнили, что военные ВС РФ разбили три места дислокации противника - 67-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в самом Артемовске, а также Красном и Ступочках.

Тем временем в управлении Народной милиции ДНР сообщили, что поселок Каменка на подступах к Авдеевке полностью зачищен от украинских боевиков. Сейчас ВСУ отброшены далеко на запад от населенного пункта.

- На данный момент поселок полностью зачищен и враг отброшен на значительное расстояние на запад, на территории населенного пункта осталось множество тел уничтоженных украинских боевиков и подбитая техника, - рассказали военные.

Напомним, ранее в ДНР уничтожили огневую точку ВСУ, обстреливавшую мирных жителей 9 мая. Кроме того, бойцы российского спецназа сорвали ротацию подразделений ВСУ в Марьинке. А группировка войск «Восток» при поддержке авиации ВС РФ нанесла комплексный удар по подразделениям ВСУ в Угледаре.

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