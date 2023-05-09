Бойцы бригады «Кальмиус» уничтожили огневую точку ВСУ, обстреливавшую мирных жителей ДНР 9 мая

Цель удалось поразить с первого раза. Фото: УНМ ДНР

Расчет ПТРК бригады «Кальмиус» уничтожил позицию ВСУ, обстреливавшую мирных жителей ДНР 9 мая. Об этом сообщили в управлении Народной милиции Республики.

Там уточнили, что огневая точка противника находилась на Марьинском направлении. Оттуда противник и вел огонь.

- Расчет ПТРК 14-й гвардейской артиллерийской бригады «Кальмиус» уничтожил огневую точку противника на Марьинском направлении, которая вела огонь по жилым кварталам, - проинформировали в ведомстве.

Сообщается, что грамотная координация действий российских бойцов обеспечила точное попадание в цель.

- Слаженные действия расчета позволили поразить цель метким попаданием с первого выстрела, - заявили в УНМ ДНР.

Напомним, что бойцы российского спецназа сорвали ротацию подразделений ВСУ в Марьинке. Кроме того, снайперы уничтожили в Марьинке украинского корректировщика огня. Ранее были опубликованы кадры, как танкисты 5-ой бригады ДНР поддерживают наступление российских штурмовых групп в Марьинке.

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