Российские снайперы уничтожили украинского корректировщика огня в Марьинке

Сейчас противник передвигается «близко к земле». Фото: УНМ ДНР

На Донецком направлении снайперы Южной группировки войск уничтожили украинского корректировщика огня, который следил за передвижением российских военных в Марьинке. Об этом сообщил РИА Новости российский снайпер с позывным «Альфа».

Он пояснил, что вместе с напарником обнаружил цель, увидев тепловую сигнатуру (изображение) в проеме двери. После этого рассчитал расстояние и с поправкой сделал два выстрела.

По словам бойца, наблюдатель, спрятавшийся на позиции, пытался вычислить передвижение российских войск и навести на них украинскую артиллерию.

- Такие попытки нужно сразу пресекать, как только видишь цель - ее нужно сразу убрать, - заявил снайпер.

«Альфа» отметил, что сейчас противник передвигается «близко к земле». Ему пытаются всячески помешать и поражают такие цели.

- Делаем все, что от нас зависит, пытаемся быстрее приблизить победу, - отметил российский военнослужащий.

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