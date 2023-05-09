Бойцы российского спецназа сорвали ротацию подразделений ВСУ в Марьинке

Подразделениями специального назначения Южной группировки войск была вскрыта попытка ротации украинских подразделений в Марьинке. Фото: УНМ ДНР

Бойцы российского спецназа сорвали попытку ВСУ произвести ротацию в городе Марьинка под Донецком. Об этом сообщили ТАСС в командовании группировки войск «Юг».

Там уточнили, что спецназовцы навел огонь артиллерии на позиции украинских боевиков, в результате чего пресекли выдвижение их резервов.

- Подразделениями специального назначения Южной группировки войск вскрыта попытка ротации украинских подразделений в Марьинке. Ударом артиллерии и танков замена личного состава на передовых позициях была сорвана, - пояснили в «южной» группировке, добавив, что противник понес значительные потери в живой силе.

Напомним, ранее сообщалось, что российские снайперы уничтожили в Марьинке украинского корректировщика огня. Ранее были опубликованы кадры, как танкисты 5-ой бригады ДНР поддерживают наступление российских штурмовых групп в Марьинке. Тем временем стало известно, что военнослужащие РФ продвинулись вперед сразу на нескольких направлениях.

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