Денис Пушилин заявил, что военнослужащие РФ продвинулись вперед сразу на нескольких направлениях

Бойцы ДНР продвинулись вперед сразу на четырех направлениях (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что военнослужащие Первого армейского корпуса РФ продолжают освобождать регион. Улучшение позиций заметно сразу на четырех направлениях.

— Первый армейский корпус ДНР РФ продолжает двигаться вперед. Улучшение позиций на марьинском, авдеевском, дзержинском направлениях. Красавцы! — поделился врио Главы региона в своем телеграм-канале.

Напомним, что российская артиллерия и авиация не прекращает вести работу по позициям вооруженных формирований Украины в районе Авдеевки. У отвала на коксохимическом заводе наносятся все новые удары по местам скопления противника. Очередной из них был произведен силами КС РФ. Ранее в ДНР показали, как уничтожают технику ВСУ под Авдеевкой управляемыми боеприпасами «Краснополь». Прицельными залпами управляет артиллерийская бригада «Кальмиус».

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