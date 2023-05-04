В ДНР показали, как уничтожают технику ВСУ под Авдеевкой управляемыми боеприпасами «Краснополь»

Момент нанесения удара по технике ВСУ. Фото: УНМ ДНР

Артиллерийская бригада «Кальмиус» в ДНР точечными ударами уничтожает технику противника под Авдеевкой. Об этом сообщили в управлении Народной милиции Республики.

Там обнародовали видео, где показали, как артиллеристы наносят удары по позициям ВСУ прицельными залпами управляемых боеприпасов «Краснополь».

- Расчеты орудий 14 артиллерийской бригады «Кальмиус» в очередной раз уничтожили выявленную технику противника управляемым снарядом «Краснополь», - пояснили в оборонном ведомстве Донецкой Народной Республики, добавив, что наведение огня осуществлялось с помощью беспилотника.

Напомним, ранее стало известно, что российская авиация уничтожила место сосредоточения резервов ВСУ под Авдеевкой. К северу от города украинские военные предприняли попытку провести контратаку, но лишились двух танков. Сообщалось также, что Первая Славянская бригада ДНР уничтожила в районе Авдеевки штурмовую группу противника.

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