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НовостиПолитика3 мая 2023 8:44

Российская авиация уничтожила место сосредоточения резервов ВСУ под Авдеевкой

К северу от города украинские военные предприняли попытку провести контратаку, но лишились двух танков
Ирина ДМИТРИЕВА
При выполнении боевой задачи была задействована авиация (архивное фото)

При выполнении боевой задачи была задействована авиация (архивное фото)

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российская авиация уничтожила место сосредоточения резервных сил ВСУ под Авдеевкой. Об этом сообщили в пресс-центре российской группировки «Юг».

- Авиацией Южной группировки войск уничтожены сосредоточения резервов 110-й омбр ВСУ в районе Авдеевки, - проинформировал начальник пресс-центра Вадим Астафьев.

Сообщается также, что в районе села Новокалиново к северу от Авдеевки украинские войска предприняли попытку провести контратаку, но лишились при этом двух танков.

Напомним, ранее сообщалось, что Первая Славянская бригада ДНР уничтожила штурмовую группу ВСУ в районе Авдеевки. Украинские боевики выложили в сеть видео, на котором видно как они занимают окопы в районе Авдеевки. Эти окопы - оставленные ими ранее позиции. Спустя некоторое время после «успешного» занятия ВСУ данных позиций они были уничтожены огнем российских танков с закрытых позиций.

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