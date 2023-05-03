Российская авиация уничтожила место сосредоточения резервов ВСУ под Авдеевкой

При выполнении боевой задачи была задействована авиация (архивное фото) Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российская авиация уничтожила место сосредоточения резервных сил ВСУ под Авдеевкой. Об этом сообщили в пресс-центре российской группировки «Юг».

- Авиацией Южной группировки войск уничтожены сосредоточения резервов 110-й омбр ВСУ в районе Авдеевки, - проинформировал начальник пресс-центра Вадим Астафьев.

Сообщается также, что в районе села Новокалиново к северу от Авдеевки украинские войска предприняли попытку провести контратаку, но лишились при этом двух танков.

Напомним, ранее сообщалось, что Первая Славянская бригада ДНР уничтожила штурмовую группу ВСУ в районе Авдеевки. Украинские боевики выложили в сеть видео, на котором видно как они занимают окопы в районе Авдеевки. Эти окопы - оставленные ими ранее позиции. Спустя некоторое время после «успешного» занятия ВСУ данных позиций они были уничтожены огнем российских танков с закрытых позиций.

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