Военнослужащие нанесли удар по вновь занятым позициям ВСУ в районе Авдеевки (архивное фото) Фото: Михаил ФРОЛОВ

Украинские боевики сняли видео, как занимают уже свои оставленные ранее позиции в Авдеевке. Позже эти позиции были уничтожены танковым огнем первой Славянской бригады Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милицией ДНР.

— Украинские боевики выложили видео, на котором видно как они занимают окопы в районе Авдеевки. Эти окопы - оставленные ими ранее позиции. Спустя некоторое время после «успешного» занятия ВСУ данных позиций они были уничтожены огнем танков с закрытых позиций, — отметили в пресс-службе оборонного ведомства.

Напомним, что ранее российские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Угледаром. Всего Вооруженные силы России нанесли поражение по живой силе противника и его технике в 109 районах, включая Угледар.

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