Бойцы батальона «Восток» при поддержке авиации ВС РФ нанесли комплексный удар по подразделениям ВСУ в Угледаре

По позициям противника был нанесен сосредоточенный удар (архивное фото) Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Бойцы батальона «Восток» при поддержке авиации ВС России нанесли комплексное огневое поражение по позициям ВСУ в районе Угледара. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Там уточнили, что по подразделениям украинской армии был нанесен сосредоточенный удар.

- На южно-донецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе Угледара, - проинформировали в ведомстве.

Напомним, бойцы бригады «Кальмиус» уничтожили огневую точку ВСУ, обстреливавшую мирных жителей ДНР 9 мая. Позиция противника находилась на марьинском направлении. Кроме того, бойцы российского спецназа сорвали ротацию подразделений ВСУ в Марьинке. Украинским войскам так и не удалось произвести замену личного состава. Ранее стало известно, что военнослужащие РФ продвинулись вперед сразу на нескольких направлениях.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские снайперы уничтожили украинского корректировщика огня в Марьинке

Наблюдатель пытался вычислить передвижение российских войск и навести на них артиллерию ВСУ (подробнее)