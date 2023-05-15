Денис Пушилин заявил об активизации ВСУ по всей линии соприкосновения

По словам Пушилина, противник пытается прощупать позиции российских военных. Фото: пресс-служба Главы ДНР

В ДНР наблюдают активизацию противника по всей линии фронта. Однако это еще не контрнаступление ВСУ. Такое мнение выразил врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

- Мы видим, действительно, активизацию по всей линии соприкосновения. Это еще не то контрнаступление, о котором очень много говорится и говорилось, - заявил он.

По словам Пушилина, противник пытается прощупать позиции российских военных. Но ситуация контролируемая, заявил лидер ДНР.

- Мы видим, что противник пытается прощупать наши позиции, пытается на отдельных участках провести разведку боем, но мы к этому вынуждены были готовиться. Конечно же, готовы, и в зоне ответственности первого армейского корпуса мы видим, наоборот, даже определенное продвижение вперед, - отметил он.

Напомним, что ВСУ при отступлении подожгли многоэтажку с людьми в Артемовске. Жильцы прятались в подвале дома. Тем временем штурмовики ВС РФ вплотную приблизились к последнему укрепрайону ВСУ в городе.

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