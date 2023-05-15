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НовостиПолитика15 мая 2023 7:30

Денис Пушилин заявил об активизации ВСУ по всей линии соприкосновения

По словам лидера ДНР, это еще не контрнаступление украинских войск
Ирина ДМИТРИЕВА
По словам Пушилина, противник пытается прощупать позиции российских военных. Фото: пресс-служба Главы ДНР

По словам Пушилина, противник пытается прощупать позиции российских военных. Фото: пресс-служба Главы ДНР

В ДНР наблюдают активизацию противника по всей линии фронта. Однако это еще не контрнаступление ВСУ. Такое мнение выразил врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

- Мы видим, действительно, активизацию по всей линии соприкосновения. Это еще не то контрнаступление, о котором очень много говорится и говорилось, - заявил он.

По словам Пушилина, противник пытается прощупать позиции российских военных. Но ситуация контролируемая, заявил лидер ДНР.

- Мы видим, что противник пытается прощупать наши позиции, пытается на отдельных участках провести разведку боем, но мы к этому вынуждены были готовиться. Конечно же, готовы, и в зоне ответственности первого армейского корпуса мы видим, наоборот, даже определенное продвижение вперед, - отметил он.

Напомним, что ВСУ при отступлении подожгли многоэтажку с людьми в Артемовске. Жильцы прятались в подвале дома. Тем временем штурмовики ВС РФ вплотную приблизились к последнему укрепрайону ВСУ в городе.

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