ВСУ при отступлении подожгли многоэтажку с людьми в Артемовске

Мирных жителей спасли российские штурмовики Фото: Александр КОЦ

Украинские военные, отступая из Артемовска, подожгли многоэтажку, в подвале которой прятались люди. Жильцов дома спасли российские военные. Об этом рассказал РИА Новости один из эвакуированных горожан Олег Корнеев.

По его словам, для того, чтобы освободить мирных жителей, российским штурмовикам пришлось взрывать бетонную стену, так как сам вход в подвал ВСУ заминировали. Мало того - украинские солдаты специально подожгли здание.

- Все подъезды с первого по пятый этаж - все горели. Мы сидели в подвале, выйти не могли, не выпускали, - вспоминает житель Артемовска, добавив, что ВСУ не только заминировали вход, но и стреляли по людям, пытавшимся оттуда выйти.

Напомним, ранее сообщалось, что российским военным осталось 742 метра до полного освобождения Артемовска. Штурмовики ВС РФ вплотную приблизились к последнему укрепрайону ВСУ в городе. Заявлялось также, что военные ВС РФ разбили места дислокации ВСУ под Артемовском.

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