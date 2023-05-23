За городом закрепляется название, которое существовало еще в СССР. Фото: ДАН

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики заявил, что Артемовску, а также всем другим городам, селам и районам возвращено прежнее название, которое они имели на момент 11 мая 2014 года.

— Вижу много споров о том, как правильно — Бахмут или Артемовск. Есть соответствующий указ, который гласит что все названия городов, районов возвращаются к 11 мая 204 года. Это Артемовск и точка, — заявил Денис Пушилин.

Напомним, что ранее основные части ВСУ отошли из освобожденного российскими военными города Артемовска в соседний Часов Яр, а попытки наступления на Артемовск отражают боевые расчеты «Гиацинт-С». Артиллеристы Восточного военного округа ВС РФ поддерживают огнем пехотные части, обороняющие фланги на Артемовском направлении, и помогают отражать попытки контрнаступления ВСУ.

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