Зеленский признал, что украинские военные потеряли Артемовск

20 мая в Артемовске подняли российский флаг. Фото: Скриншот видео «Работаем, Брат»

Украинские военные потеряли Артемовск. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, написало РИА «Новости».

- Я думаю, нет. Сегодня он остается лишь в наших сердцах, — ответил во время саммита G7 украинский президент на вопрос, остается ли Артемовск под контролем его страны.

Российские силы полностью взяли Артемовск под контроль 20 мая. Штурмовики отбили у противника последнюю многоэтажку в квартале «Самолет».

Президент России Владимир Путин поздравил всех бойцов, которые участвовали в освобождении города. Отличившиеся будут награждены.

Врио Главы ДНР Денис Пушилин также заявил, что инициировал учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики за освобождение Артемовска.

- Каждый из ребят должен быть награжден! - считает он.

Артемовск (украинское название Бахмут) был очень важен для ВСУ в качестве крупнейшего транспортного узла в Донбассе. Именно через город до самого последнего времени проходили пути снабжения значительной части ВСУ на Горловском направлении.

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