Денис Пушилин заявил о полном освобождении Артемовска в ДНР

По словам Пушилина, Россия восстанавливает историческую справедливость в Донбассе. Фото: t.me/pushilindenis
В ДНР заявили о полном освобождении Артемовска. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин.
Он отметил, что бойцы проделали колоссальную работу - каждый метр доставался им дорогой ценой.
Лидер Донецкой Народной Республики отметил особый символизм того, что город, который украинские пропагандисты называли не иначе, как «неприступной крепостью», освобожден именно 20 мая.
- Год назад в этот же день в Мариуполе сдались в плен последние боевики нацбатальона «Азов»* - 20 мая уже дважды стало для нас особой датой, - заявил Пушилин.
Артемовск полностью освобожден от украинского режима
Фото: Александр КОЦ
Глава региона также заявил, что инициировал учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики Российской Федерации за освобождение Артемовска. Теперь уже - официально,
- Каждый из ребят должен быть награжден! - считает он.
По словам Пушилина, необходимо идти дальше и одновременно отстраивать разрушенные украинским режимом населенные пункты ДНР.
- Россия восстанавливает историческую справедливость в Донбассе, - подчеркнул руководитель Республики.
Напомним, накануне Денис Пушилин заявил, что перспектива полного освобождения Артемовска достаточно близкая. По словам лидера ДНР, российские силы продвигаются вперед и укрепляют фланги. Ранее он сообщил про переброску подкрепления для российских сил в Артемовск. Сообщалось также, что российские военнослужащие заняли ключевые высотки в Артемовске. Штурмовики ВС РФ вплотную приблизились к последнему укрепрайону ВСУ в городе.
Теперь Артемовск полностью освобожден.
*Запрещенная в России организация
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