Денис Пушилин заявил о полном освобождении Артемовска в ДНР

По словам Пушилина, Россия восстанавливает историческую справедливость в Донбассе. Фото: t.me/pushilindenis

В ДНР заявили о полном освобождении Артемовска. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин.

Он отметил, что бойцы проделали колоссальную работу - каждый метр доставался им дорогой ценой.

Лидер Донецкой Народной Республики отметил особый символизм того, что город, который украинские пропагандисты называли не иначе, как «неприступной крепостью», освобожден именно 20 мая.

- Год назад в этот же день в Мариуполе сдались в плен последние боевики нацбатальона «Азов»* - 20 мая уже дважды стало для нас особой датой, - заявил Пушилин.

Артемовск полностью освобожден от украинского режима Фото: Александр КОЦ

Глава региона также заявил, что инициировал учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики Российской Федерации за освобождение Артемовска. Теперь уже - официально,

- Каждый из ребят должен быть награжден! - считает он.

По словам Пушилина, необходимо идти дальше и одновременно отстраивать разрушенные украинским режимом населенные пункты ДНР.

- Россия восстанавливает историческую справедливость в Донбассе, - подчеркнул руководитель Республики.

Напомним, накануне Денис Пушилин заявил, что перспектива полного освобождения Артемовска достаточно близкая. По словам лидера ДНР, российские силы продвигаются вперед и укрепляют фланги. Ранее он сообщил про переброску подкрепления для российских сил в Артемовск. Сообщалось также, что российские военнослужащие заняли ключевые высотки в Артемовске. Штурмовики ВС РФ вплотную приблизились к последнему укрепрайону ВСУ в городе.

Теперь Артемовск полностью освобожден.

*Запрещенная в России организация

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