Гражданские службы в Артемовске появятся только после разминирования. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил освобожденный Артемовск. Глава региона подчеркнул, что саперам предстоит много работы по разминированию и очищению города от неразорвавшихся снарядов, а после этого туда введут остальные гражданские службы.

— Провели оценку, по разминированию и обезвреживанию от неразорвавшихся снарядов предстоит много работы. После этого будем заводить гражданские службы в рамках межведомственного штаба по оказанию помощи освобожденным территориям, — поделился Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Врио Главы Республики добавил, что в Артемовске строителям предстоит много работы.

— Работы много, но на примере Мариуполя мы прекрасно понимаем что и как может делать Россия, — добавил Пушилин.

Напомним, что ранее врио Главы ДНР поставил точку в обсуждениях того, как правильно называть освобожденный населенный пункт — Артемовск или Бахмут. Денис Пушилин напомнил, что согласно существующему указу, всем населенным пунктам возвращаются названия на момент 11 мая 2014 года.

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