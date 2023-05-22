Пушилин заявил, что оставшаяся часть Украины должна влиться в Россию или состоять с ней в союзе

По словам Пушилина, оставлять какую-то область или ряд областей под украинский проект нельзя, иначе они обязательно превратятся в антироссийские. Фото: сайт Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин рассказал, каким видит окончание СВО. В интервью «ФедералПресс» он заявил, что киевский режим и неонацизм должны быть уничтожены. А для этого Украину необходимо демилитаризовать и денацифицировать. Однако есть еще один очень важный момент - там не должно быть среды для распространения антироссийских настроений.

- А для этого оставшаяся часть Украины должна или влиться в Российскую Федерацию, или быть с ней в составе дружественного союза, - сказал лидер ДНР.

По словам Пушилина, оставлять какую-то область или ряд областей под украинский проект нельзя, иначе они обязательно со временем превратятся в антироссийские. Поэтому на переговорах нового «Тегерана-23» речь будет идти не только и не столько о территориях оставшейся части Украины. В мире назрела необходимость формирования нового устройства на принципах реального равноправия и взаимоуважения друг к другу.

- И это нужно учитывать, прогнозируя дальнейший ход событий, - заметил руководитель Республики.

Напомним, ранее Денис Пушилин заявил, что Киев «захлебывается от злобы» из-за восстановления Мариуполя.

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