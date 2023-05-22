Денис Пушилин рассказал, кого видит конкурентом на выборах Главы ДНР в сентябре

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин. Фото: сайт Главы ДНР

Денис Пушилин рассказал, кого видит своим конкурентом на предстоящих выборах Главы ДНР. Напомним, они пройдут в сентябре этого года. Журналисты «ФедералПресс» спросили Пушилина, планирует ли он избираться, и если да, то с кем будет бороться.

- Да, планирую. Не все цели, которые ставил перед собой, участвуя в событиях Русской весны 2014 года, достигнуты. Донецкую Народную Республику нужно восстанавливать, возвращать былую славу индустриального центра, повышать уровень жизни людей. - ответил Пушилин.

По его мнению, в ДНР много заслуженных людей.

- Что касается выборов, то конкурентом может быть кто угодно, у нас много заслуженных людей. Кто выдвинет свою кандидатуру, с тем и буду состязаться, я этого не боюсь, - сказал он.

Напомним, ранее Денис Пушилин заявил о продвижении войск РФ на Авдеевском направлении, куда ВСУ перебросили внушительные резервы. Врио Главы ДНР также рассказал о ситуации в освобожденном Артемовске и ракетных обстрелах Мариуполя.

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