Денис Пушилин прокомментировал обстрел пригородов Мариуполя

По словам руководителя Республики, украинская власть захлебывается злобой, видя восстанавливающийся Мариуполь. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Ровно год назад, 20 мая, в Мариуполе была полностью зачищена территория металлургического комбината «Азовсталь» и завершилась массовая сдача в плен украинских боевиков. И вот теперь укронацисты обстреляли пригороды освобожденного города. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

По словам руководителя Республики, украинская власть захлебывается злобой, видя восстанавливающийся Мариуполь.

- Киевский режим захлебывается от злобы, видя как восстанавливается город, в него возвращается мирная жизнь - вчера вечером вооруженные формирования Украины обстреляли пригороды Мариуполя. Противник хотел превратить Донбасс в руины, но этим преступным планам не суждено сбыться - все возродим! - заявил он.

Напомним, вечером 19 мая в Мариуполе прогремело несколько взрывов. Они раздавались в юго-западной части города. Как сообщил ТАСС представитель силовых структур Донецкой Народной Республики, взрывы произошли в районе старого аэропорта. Их причину и последствия сейчас выясняют.

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