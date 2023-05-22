Денис Пушилин регулярно выезжает в самые горячие точки на линии боевого соприкосновения. Фото: АГ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении войск РФ на Авдеевском направлении, куда ВСУ перебросили внушительные резервы. Также руководитель региона в прямом эфире телеканала «Россия 24» рассказал о ситуации в освобожденном Артемовске, помощи раненому в Донецке мальчику и ракетных обстрелах Мариуполя.

«ПОД ДОНЕЦКОМ ПРОТИВНИК ПЫТАЕТСЯ ПРОЩУПАТЬ НАШИ ПОЗИЦИИ»

На Авдеевском и Марьинском направлениях, по словам Пушилина, ситуация стабильно напряженная, но инициатива все равно на стороне подразделений российской армии.

- Не такое быстрое, но все же продвижение вперед мы фиксируем как на Марьинском, так и на Авдеевском направлении, где накануне мы фиксировали переброску резервов, достаточно внушительных за последний период времени. Это самая большая переброска резервов. Противник пытается прощупывать наши позиции, но наши ребята удерживают и свои позиции, и продвигаются вперед. Опять же, не на такие большие расстояния, но для нас очень важно, что это движение вперед. И даже не удержание позиций, а именно движение вперед, – подчеркнул Денис Пушилин.

В АРТЕМОВСКЕ НАЧАЛОСЬ РАЗМИНИРОВАНИЕ

- В Артемовске сейчас проходит силами ребят, которые его и освобождали, предварительное разминирование. То есть проверка тех или иных объектов на взрывоопасные предметы. В самое ближайшее время там начнет работу межведомственный штаб по оказанию помощи освобожденным территориям. Для нас важно провести полное, тщательное разминирование. Это очень сложная работа с учетом масштаба боевых действий. После этого уже можно говорить о работе специалистов по оценке состояния всех сооружений. Для нас важно будет в самую первую очередь проверить все места, где могут еще оставаться гражданские лица, – сообщил Денис Пушилин.

Он отметил, что эвакуация мирных граждан из Артемовска проходила на постоянной основе. За 20-21-е число было эвакуировано в Шахтерск 116 человек.

В Артемовске большие разрушения. Фото: АГ ДНР

ГОСУДАРСТВО ОКАЖЕТ НЕОБХОДИМУЮ ПОМОЩЬ РАНЕНОМУ РЕБЕНКУ

Комментируя вчерашнее ранение ребенка в Киевском районе Донецка, Денис Пушилин сообщил, что ему будет оказана вся необходимая помощь со стороны государства.

- Есть раненый ребенок в Киевском районе Донецка – туда прилетел снаряд в дом, где он находился с семьей. У ребенка 2010 года рождения травмы обеих ног – одну ножку пришлось ампутировать, за вторую врачи еще борются. Включаются все неравнодушные люди, и, конечно, будет оказана вся необходимая помощь со стороны государства. Это в принципе ежедневная ситуация, когда гражданские лица страдают от обстрелов, абсолютно варварских и бессмысленных с военной точки зрения, со стороны украинского режима, – рассказал руководитель ДНР.

ЗАЧЕМ ОБСТРЕЛЯЛИ РАКЕТАМИ МАРИУПОЛЬ

Отвечая на вопрос о целях обстрела Мариуполя из дальнобойных ракет со стороны Украины, руководитель региона отметил, что в этом обстреле нет военной целесообразности.

- Не все ракеты были перехвачены. Это те дальнобойные ракеты английско-французского производства. Цель не совсем понятна, даже военная целесообразность. Мы связываем это с тем, что произошел этот обстрел накануне 20 мая, знаковой даты для Мариуполя. Именно в этот день в 2022 году последние азовцы сдались в плен – это порядка двух с половиной тысяч человек. И, конечно же, Украина воспринимает это все болезненно. Ракеты прилетели практически в поле в районе старого аэродрома, что было целью – не совсем понятно, – сказал Денис Пушилин.

Он отметил, что ПВО работает постоянно не только в прифронтовых населенных пунктах, а и в тыловых городах.

- Каждая вспышка в небе – это перехваченная ракета противника. И, конечно же, для нас очень важно, чтобы те цели, которые они выбирают на территории Донецкой Народной Республики, не были достигнуты. Уверен, справимся, – заявил Денис Пушилин.

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