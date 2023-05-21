Мама 12-летнего мальчика, раненого в Донецке обстрелом ВСУ: Вова передает спасибо тем, кто его поддерживает

12-летний мальчик ранен в результате обстрела ВСУ в Киевском районе Донецка Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Сегодня, 21 мая, в Киевском районе Донецка в результате обстрела ВСУ был ранен 12-летний мальчик Вова.

- В поселке Третий Восточный на улице Тихая снаряд укронацистов попал в один из домов частного сектора. Получил ранения мальчик 2010 года рождения. В результате попадания произошло возгорание дома, - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Позже сообщалось, что пострадавшему ребенку ампутировали одну ногу, велась борьба за сохранение второй.

Мама раненого мальчика рассказала «Комсомолке» о том, что ребенок находится в сознании.

- Операция уже закончилась, прошла довольно быстро. Теперь будет бороться организм. Вторая нога забинтована, теперь многое зависит от его иммунитета. От наркоза уже отошел, завтра после осмотра ноги доктор скажет, что будет дальше. Вова в сознании, сейчас сидит в телефоне, передает «спасибо» тем, кто его поддерживает, - сказала Елена Леонидовна.

Удар со стороны украинских боевиков практически уничтожил дом, в котором жила семья с пятью детьми. После того, как в жилище попал снаряд, начался пожар. Несмотря на то, что экстренные службы приехали оперативно, от дома, по сообщению очевидцев, мало что осталось.

В сети объявили о сборе помощи для пострадавшей семьи.

Карта Центрального Республиканского Банка мамы (Елена Леонидовна) 1007 2538 4421 6347

Карта Промсвязьбанка классного руководителя (Елена Михайловна) 2200 0305 0262 4712

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