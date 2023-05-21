"Резкий свист и страшный удар": Киевский район Донецка вновь под обстрелом

Сотрудники МЧС прибыли очень быстро Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

В воскресенье, 21 мая, в начале одиннадцатого, ВСУ нанесли удар по микрорайону Третий Восточный в Киевском районе Донецка. Стреляли, предположительно, из французского самоходного орудия (САУ) “Caeser”.

Сотрудники МЧС прибыли очень быстро Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Дом полностью разрушен и к прибытию корреспондента «Комсомольской правды» на место во всю горел. Дымом укутало весь Третий Восточный, столб дыма был виден издалека.

Тушение велось оперативно Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

По предварительным данным, ранения получили как минимум двое мирных жителей, среди них 12-летний мальчик.

Пожарные расчёты прибыли в считанные минуты, развернулись и приступили к тушению. За этим процесс наблюдали многие жители микрорайона.

Местные жители приходили осматривать место происшествия. Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Они рассказали «Комсомолке», что пострадавших могло быть больше: на соседнем огороде мужчина занимался поливом, когда прилетел снаряд. Его отбросило в сторону, но осколки прошли стороной.

- В трех метрах от Иваныча прилетело. Он шланг бросил и упал, но целый, дома сидит. Тут все слышали резкий свист и страшный удар. Так и живем, - рассказали «Комсомолке» двое пенсионеров, которые наблюдали за тушением пожара.

Также некоторые говорили о раненой женщине, но уточнить это информацию на момент написания материала не удалось.

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