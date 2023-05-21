В результате попадания украинского снаряда сгорел частный дом на улице Тихая. Фото: Скриншот видео Донецк. Военные сводки

Ранен 12-летний мальчик в Киевском районе Донецка в результате обстрела ВСУ сегодня утром. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- Продолжает поступать информация о последствиях обстрела Киевского района со стороны украинских фашистов и иностранных наёмников. В посёлке Третий Восточный на улице Тихая снаряд укронацистов попал в один из домов частного сектора. Получил ранения мальчик 2010 года рождения. В результате попадания произошло возгорание дома, - написал в своем телеграм-канале Кулемзин.

Украинские боевики утром открыли огонь по четырем районам столицы ДНР – Киевскому, Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому. Также ВСУ сбросили с беспилотника два боеприпаса в районе железнодорожного вокзала Ясиноватой. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

К этому часу по ДНР было выпущено более двух десятков крупнокалиберных снарядов. Информация о разрушениях и пострадавших продолжает поступать.

В предыдущие сутки ВФУ выпустили 148 боеприпасов по территории ДНР. Под огнем оказались семь населенных пунктов Республики. Пострадали четверо мирных жителей, в том числе был ранен подросток 2005 года рождения. Повреждены два жилых дома в Александровке.

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