Денис Пушилин заявил, что вопрос с водоснабжением ДНР напрямую зависит от хода специальной военной операции

С 30 апреля жители городов Республики наконец смогут ощутить приход воды в дома Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Вопрос с водоснабжением ДНР напрямую зависит от хода специальной военной операции. Полноценно обеспечить Республику водой удастся только после полного освобождения канала «Северский Донец», а значит, территорий Славянска и части Харьковской области. Об этом заявил в ходе прямой линии с жителями региона врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Военнослужащие делают все возможное и невозможное, чтобы этот вопрос ускорить, - заверил он.

Тем временем власти стараются решить вопрос путем подключения других источников. Именно для этого было принято решение о строительстве нового водовода из реки Дон. Это грандиозный проект, который удалось реализовать буквально за несколько месяцев. Сейчас специалисты заканчивают пуско-наладочные работы, и вскоре вода должна поступить в дома жителей.

- Была обозначена дата - 30 апреля, когда мы, наконец, сможем ощутить приход воды в наши населенные пункты, - сказал Денис Пушилин.

Руководитель Республики отметил при этом, что вначале подачу воды увеличат в тестовом режиме с 17.00 до 22.00 раз в три дня. На следующих этапах ее будут подавать через день, а после перейдут на ежедневную подачу.