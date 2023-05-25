Раненые при обстреле Горловки дети находятся в состоянии средней тяжести

Общее количество пострадавших в Горловке на данный момент составляет семь человек
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Пострадавшие при обстреле Горловки дети находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.
- Вражеские снаряды разорвались вблизи детской площадки. Ранены двое детей - девочки шести и восьми лет. Доставлены в больницу, состояние средней степени тяжести, - проинформировал руководитель Республики.
Глава региона также уточнил, что общее количество пострадавших в Горловке на данный момент составляет семь человек.
- Всем оказывается медицинская помощь, - заверил Пушилин.
Сообщается также, что в результате обстрела Горловки зафиксированы повреждения многоквартирных жилых домов и возгорания автомобилей.
По данным СЦКК ДНР, украинская армия 25 мая четыре раза атаковала из РСЗО и ствольной артиллерии Никитовский район Горловки, выпустив по нему с три десятка снарядов. Удары пришлись в основном по жилому массиву «Строитель».
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