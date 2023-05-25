При обстреле Горловки пострадали двое детей, в том числе 6-летний ребенок

В городе фиксируются многочисленные повреждения жилых домов и гражданских автомобилей. Фото: ТГ/Приходько

В результате обстрела Горловки ранены двое детей, в том числе 6-летний ребенок. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

Он заявил, что украинские боевики подвергли обстрелу Никитовский район Горловки. Предварительно, ВСУ вели огонь из РСЗО.

- В результате обстрела жилого массива «Строитель» (Никитовский район Горловки) со стороны украинских террористов ранен 6-летний ребенок по улице Жукова, 14, - проинформировал градоначальник.

Чуть позже мэр заявил, что ранения получили двое деток.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Горловку из реактивной артиллерии, ранены семь человек. Иван Приходько показал последствия обстрела жилмассива «Строитель» с позиций украинских неонацистов. В городе фиксируются многочисленные повреждения жилых домов и гражданских автомобилей.

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